Україна

Сьогодні пройшло 14 матчів другого попереднього раунду розіграшу Кубку України.

Сьогодні, 2 серпня, відбулися 14 матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України у сезоні-2023/24.

В одному з матчів, який не потрапив до 14, Тростянець здобув технічну перемогу над Реал Фармою, який знявся з турніру.

З інших пар варто виділити кілька результатів. Насамперед харківський Металіст поступився Епіцентру з рахунком 1:2. При цьому додамо, що лише кілька днів тому Епіцентр обіграв Металіст (1:0) у стартовому турі Першої ліги.

Також з розіграшу турніру вилетіли Карпати та запорізький Металург, які поступилися Прикарпаттю та Інгульцю відповідно.

Результати матчів другого попереднього раунду Кубку України:

Прикарпаття — Карпати 2:1

Голи: Радульський, 25, 73 — Галенков, 82.

Металіст — Епіцентр 1:2

Голи: Тепляков, 58 — Беженар, 49, 71.

Скала 1911 — Хуст 5:2

Голи: Авер'янов, 2, 48, Мазур, 22, Пастух, 36, 85 — В. Луців, 57, П. Луців, 90+2.

Поділля — Нива Тернопіль 0:0 (по пенальті 2:3)

Нива Вінниця — Агробізнес 0:1 (після д.ч.)

Гол: Толочко, 105 (з пенальті).

Миколаїв — Буковина 1:0

Гол: Цюпка, 52.

Гірник-Спорт — Полтава 1:0 (після д.ч.)

Гол: Молько, 110.

Інгулець — Металург Запоріжжя 4:3

Голи: Квасов, 8, 30, 70, Резепов, 31 — Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80.

Кудрівка — Кремінь 3:0

Голи: Кулик, 16, 62, Коваль, 88.

Звягель — Чайка 5:0

Голи: Волинець, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров, 90+1.

ЮКСА — Нива Бузова 1:1 (по пенальті 4:3)

Голи: Кос, 59 — Паламар, 84 (з пенальті).

Чернігів — Лівий берег 1:2

Голи: Койдан, 19 — Литовченко, 34, Вакуленко, 50.

Маріуполь — ВАСТ 5:2

Голи: Батальський, 5, 28, 33, Літюк, 82 (з пенальті), Петровський, 89 — Студенко, 56, Ширяєв, 80.

Дружба — Вікторія 1:2

Голи: Сомов, 20 — Сасовський, 71, Нелін, 81.

Також зазначимо, що завтра, 3 серпня, відбудеться ще один матч, у якому київський Локомотив зіграє проти Діназу з Вишгороду.