Сьогодні пройшло 14 матчів другого попереднього раунду розіграшу Кубку України.
Металіст - Епіцентр, ФК Металіст
02 серпня 2023, 20:30
Сьогодні, 2 серпня, відбулися 14 матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України у сезоні-2023/24.
В одному з матчів, який не потрапив до 14, Тростянець здобув технічну перемогу над Реал Фармою, який знявся з турніру.
З інших пар варто виділити кілька результатів. Насамперед харківський Металіст поступився Епіцентру з рахунком 1:2. При цьому додамо, що лише кілька днів тому Епіцентр обіграв Металіст (1:0) у стартовому турі Першої ліги.
Також з розіграшу турніру вилетіли Карпати та запорізький Металург, які поступилися Прикарпаттю та Інгульцю відповідно.
Результати матчів другого попереднього раунду Кубку України:
Прикарпаття — Карпати 2:1
Голи: Радульський, 25, 73 — Галенков, 82.
Металіст — Епіцентр 1:2
Голи: Тепляков, 58 — Беженар, 49, 71.
Скала 1911 — Хуст 5:2
Голи: Авер'янов, 2, 48, Мазур, 22, Пастух, 36, 85 — В. Луців, 57, П. Луців, 90+2.
Поділля — Нива Тернопіль 0:0 (по пенальті 2:3)
Нива Вінниця — Агробізнес 0:1 (після д.ч.)
Гол: Толочко, 105 (з пенальті).
Миколаїв — Буковина 1:0
Гол: Цюпка, 52.
Гірник-Спорт — Полтава 1:0 (після д.ч.)
Гол: Молько, 110.
Інгулець — Металург Запоріжжя 4:3
Голи: Квасов, 8, 30, 70, Резепов, 31 — Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80.
Кудрівка — Кремінь 3:0
Голи: Кулик, 16, 62, Коваль, 88.
Звягель — Чайка 5:0
Голи: Волинець, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров, 90+1.
ЮКСА — Нива Бузова 1:1 (по пенальті 4:3)
Голи: Кос, 59 — Паламар, 84 (з пенальті).
Чернігів — Лівий берег 1:2
Голи: Койдан, 19 — Литовченко, 34, Вакуленко, 50.
Маріуполь — ВАСТ 5:2
Голи: Батальський, 5, 28, 33, Літюк, 82 (з пенальті), Петровський, 89 — Студенко, 56, Ширяєв, 80.
Дружба — Вікторія 1:2
Голи: Сомов, 20 — Сасовський, 71, Нелін, 81.
Також зазначимо, що завтра, 3 серпня, відбудеться ще один матч, у якому київський Локомотив зіграє проти Діназу з Вишгороду.