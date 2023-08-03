Україна

В'ячеслав Фрідман висловився про майбутнє головного тренера команди Олександра Кучера.

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман прокоментував майбутнє головного тренера команди Олександра Кучера після вильоту клубу із кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького Панатінаїкоса.

"Ми здобули великий досвід, що таке протистояння на найвищому рівні у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наші суперники та судді розповіли нам, як набивати гулі.

Хіба Кучер винен, що воротар зробив п'ять-сім кроків назад, а Володимир Адамюк не доопрацював? Ми бачимо, як він намагається. Не поспішаємо робити висновки щодо цих двох матчів.

У Кучера ще не вичерпано кредиту довіри. Попереду Полісся, далі Славія. Поки що ми нічого змінювати не будемо", – сказав Фрідман у програмі Футбол TIME.

Нагадаємо, Дніпро-1 за підсумками двох матчів поступився Панатінаїкосу та вилетів до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де суперником буде празька Славія.