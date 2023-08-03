Україна

Найближчими кількома днями український форвард підпише контракт з Жироною.

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман прокоментував ситуацію з можливим трансфером форварда Артема Довбика до іспанської Жирони.

"Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у Жироні і, мабуть, не грав би з Панатінаїкосом, а тренувався б з Циганковим.

Думаю, що день-два, і ситуація буде вирішена. Ту ціну, яку ми спочатку для себе у голові склали, думаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду", – сказав Фрідман в інтерв'ю Футбол TIME.

Раніше повідомлялося, що Жирона буде змушена заплатити близько семи мільйонів євро за трохи більше 50% прав на футболіста, які будуть поділені між Дніпром-1 та датським Мідтьюлланном.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач. Також він провів два матчі у нинішній кампанії, забивши один м'яч.