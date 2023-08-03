Україна

Київська команда була сильнішою за представника Першої ліги України.

Сьогодні, 3 серпня, відбувся заключний матч другого попереднього раунду Кубка України у сезоні-2023/24.

В останньому матчі київський Локомотив мінімально обіграв Діназ з Вишгороду з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 57 хвилині у воротах гостей відзначився Віктор Сахнюк.

Локомотив Київ — Діназ Вишгород 1:0

Гол: Сахнюк, 57.

Локомотив (стартовий склад): Абрамов, Тітаренко, Арутюнян, Сидоренко, Руденко, Жуков, Хобта, А. Уманець, Мельниченко, Сахнюк, Марченко.

Запасні: Панченко, Кратов, Єсаулов, Сарбєй, Семидочний, Кочетков, Новик.

Діназ (стартовий склад): Дмитроченко, Волошин (к), Басовський, Літвінов, Баранов, Ворона, Кіріченко, Венгер, Школьний, Хоцяновський, Новіков.

Запасні: Коржук, Михайленко, Соловйов, Шевченко, Єременко, Гулевський, Калинчук, Пономар, Клименко.

Вже завтра, 4 серпня, відбудеться жеребкування третього попереднього раунду Кубка України, яке розпочнеться о 13:00 за київським часом.