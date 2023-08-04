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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та Динамо Київ.

Оболонь та Динамо зіграють на Оболонь-Арені в київському дербі в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), використав із перших хвилин Вовкуна в трійці центральних захисників, тоді як Суханов та Тарануха розташуються в парі форвардів.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (4:1), залучив до стартового складу Дячука та Сироту до центру оборони.

Оболонь: Федорівський — Вовкун, Приймак, Лук’янчук — Мединський, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко — Суханов, Тарануха.

Запасні: Кичак, Карась, Осман, Муха, Чернов, Фатєєв, Груша, Нагієв, Краснопір.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Леднєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Волошин.



Гра Оболонь — Динамо Київ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.