Україна

Football.ua представляє прев’ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня та розпочнеться о 17:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграє проти столичної Оболоні. Можна впевнено сказати, що це стартове київське дербі.

Оболонь – Динамо Київ

П’ятниця, 4 серпня, 17:00. Оболонь-Арена, Київ. Пряма трансляція на ОТТ-платформах MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ

У стартовому турі чемпіонату України Оболонь зустрічалася з Колосом із Ковалівки (0:0). Як і передбачалося, столична команда не хапала зірок із неба і мужньо стримувала атаки команди Ярослава Вишняка, відповідаючи непоганими контратаками, які ні до чого небезпечного не привели. Проте команді Валерія Іващенка вдалося зберегти свої ворота на замку та заробити одне очко.

Після матчу Іващенко, як і Вишняк, поскаржилися на реалізацію власних моментів, якої просто не було. Моменти створювалися, але вирішити якийсь із них не вдалося — швидше за все, саме над цим компонентом "пивовари" були зосереджені в тренувальному процесі цього тижня.

Навряд чи Іващенко сильно змінюватиме склад, який непогано показав себе у першій грі, проте варто враховувати, що у грі з Динамо такої кількості моментів може і не бути...а реалізація, знову ж таки, кульгає, що прикро для Оболоні.

Динамо у свою чергу провело найрезультативніший матч першого туру, в якому обіграло закарпатський Минай (4:1).

Кияни розпочали матч так, начебто згадували минулий сезон, пропустивши дуже швидкий гол від Минаю на третій хвилині, правда там питання більше було до воротаря, ніж до захисної лінії "біло-синіх". Проте ще до перерви кияни змогли взяти гру під свій контроль і спокійно тиснути на ворота суперника, що власне і призвело до двох забитих м'ячів у виконанні головної ударної сили — Владислава Ваната.

Після цього Динамо залишилося у меншості після дурного вилучення Дениса Попова і кінцівку першого тайму провело у меншості, як і старт другої половини матчу до видалення воротаря Минаю Олександра Бандури. Коли склади вирівнялися, пішли в хід заміни, які освіжили гру і Динамо ще двічі розписалося у воротах суперника зусиллями Віталія Буяльського та Олександра Караваєва.

Таким чином, для Мірчі Луческу залишається вирішити тільки одну проблему, ким замінити Попова, але й тут відповідь очевидна – Максим Дячук, який відбув дискваліфікацію з минулого сезону. З іншого боку, минулого сезону Дячук часто помилявся, особливо при швидкісних атаках суперника, що може використати Оболонь, якщо Максим продовжить у тому ж дусі.

Якщо враховувати тільки оновлену історію Оболоні з 2013 року, то історія протистоянь із Динамо налічує всього два матчі, які пройшли у 2015 році та обидві були у Кубку України. Обидва матчі виграло Динамо із загальним рахунком 7:0. В УПЛ ці команди раніше не зустрічалися.

Цікаві факти:

Динамівці можуть 160 раз зіграти внічию в чемпіонатах України.

Гольова серія Динамо триває 13 ігор – 30 голів.

Оболонь в УПЛ ще голів як не забивала так і не пропускала.

100 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко (Динамо Київ).

Динамо при Мірчі Луческу може здобути 60 перемогу або 20 раз зіграти внічию у всіх турнірах.