Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 17:00.

У другому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Колос та Чорноморець.

КОЛОС — ЧОРНОМОРЕЦЬ

Неділя, 6 серпня, 17:00. "Колос", Ковалівка. Головний арбітр зустрічі — Дмитро Кривушкін (Харків)

Пряма трансляція на отт-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.​

Є матчі, які приваблюють особистостями (будь-яка гра за участю Довбика в минулому сезоні була такою), є ігри з драматургією (а чи не звільнять конкретного тренера у разі невдачі його команди ще й сьогодні?), але ця дуель цікавить в першу, другу та третю чергу тактикою.

Григорчук півроку будував, витерпів разом із клубом навіть занурення в зону вильоту, але все ж таки вибудував чи не найкращу за пресингом команду ліги. Треба віддати належне і його оточенню, яке не звільнило тренера після 15-го місця на Новий рік та ще й склад оновило під ігрову модель, але така гра одеського клубу у 2023 році – це визначна тренерська робота.

Проблема в тому, що сьогоднішній матч – напевно, найнекомфортніший для такої моделі із 30 у сезоні. Колос у нинішній УПЛ – мабуть, найнепресингуючіша команда. За пасивністю в цьому компоненті (якщо говорити простіше: “автобусності”, насиченості оборони) з ковалівцями може посперечатися хіба що Металіст 1925, але він непогано зміцнив атаку і може бути помітно активнішим. А Колос у промислових масштабах закуповувався захисниками...

Склад помітно сильніший у Чорноморця, але у такій диспозиції дуже велика ноша покладається на конкретних гравців Колоса. Насамперед це Андрій Богданов, який на початку минулого сезону пішов до ЗСУ, не проходив збори і, навіть коли повернувся, залишок сезону грав нижче за свій звичний рівень. Але перший тур нового сезону він розпочав в основі, а сьогодні має перший справжній виклик. Оболонь не ставила перед опорником величезних завдань.

І, звичайно, великий тиск іде на воротаря. Колос улітку продав Волинця, взяв на його місце Гороха – але перший тур відіграв (без пропущених) Фесюн, який минулого сезону просто був запасним у тому самому Колосі. Сьогодні у нього матч очікується складніший, ніж із Оболонню – і тиск на воротаря особливий. Жодної переваги в умовному статусі перед Горохом у нього немає, і перша ж помилка може відправити його на лаву запасних.

Букмекери в парі надають невелику перевагу господарям. Зробивши ставку на Колос, можна отримати в 2,56 разів більше за поставлене. Поразка господарів та нічия оцінюються однаково: по 3,10.

Орієнтовні состави:

Цікаві факти:

Переможна гостьова клубна рекордна серія Чорноморця триває в УПЛ 4 гри.

Чорноморець може здобути 280-у перемогу в УПЛ, а Колос – 40-у.

Безнічийна серія Чорноморця триває 11 ігор: 6 перемог та 5 поразок.

25-й гол в УПЛ може забити Денис Безбородько (Колос), 15-й – Орест Кузик (Чорноморець).

Новачок Колосу Олександр Демченко в минулому сезоні виступав за Чорноморець.

Поточна форма

Історія протистоянь: