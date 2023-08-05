Дивись відео найкращих моментів та голів у благодійному поєдинку.
Getty Images
05 серпня 2023, 23:50
5 серпня, відбувся благодійний футбольний поєдинок на підтримку України – Game4Ukraine. Матч пройшов у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Бридж.
Поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2. Зазначимо, що один із голів забив Дарійо Срна – нинішній спортивний директор Шахтаря.
Огляд матчу:
Команда Шевченка (сині) – Команда Зінченка (жовті) 2:2
Голи: Зеедорф, 41, Галлас, 76 — Нобл, 37, Срна, 53.
Нагадаємо, що головна мета поєдинку — збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.
Зазначимо, що ознайомитися зі складами можна на цій сторінці.