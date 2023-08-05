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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та черкаський ЛНЗ.

Закарпатський Минай та черкаський ЛНЗ зіграють у рамках другого туру української Прем'єр-ліги на Минай-Арені.

Володимир Шаран, після поразки від київського Динамо (1:4), залучив до стартового складу Іллю Ольхового в рамці воріт.

Олександр Ковпак, на тлі поразки від одеського Чорноморця (0:2), використав із перших хвилин Пенькова на лінії воріт, тоді як Муравський з'явився в центрі захисту, а Тищенко та Сергій Шестаков долучились до ланки півзахисників.

Минай: Ольховий — Дмитрук, Солдат, Ю. Кравчук, Нємчанінов, Булеза — Одарюк, Вітенчук, Ралюченко, Твердохліб — Вишневський.

Запасні: Бандура, Чуєв, Гечев, Демиденко, Панасенко, Ременяк, Петько, Рогозинський.



ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Норенков — Хамелюк — С. Шестаков, Бойко, Тищенко, Савін — Прядун.

Запасні: Самойленко, Копил, Насонов, Наумець, Нич, Олійник, Пасіч, Тарасенко.



Гра Минай — ЛНЗ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.