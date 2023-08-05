Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 5 серпня та розпочнеться о 15:00.

Новачок елітного дивізіону чемпіонату України ЛНЗ в рамках другого туру зіграє на виїзді проти Миная.

МИНАЙ — ЛНЗ

СУБОТА, 5 СЕРПНЯ, 15:00. СТАДІОН МИНАЙ, МИНАЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Минай розпочав поточний чемпіонат матчем проти Динамо Київ. Не дивлячись на розгромну поразку (1:4), команда Володимира Шарана виглядала доволі приємно. Минайці непогано виходили з оборони через пас та й часто загрожували воротам киян.

Помітно, що тренерський штаб гарно підготував команду тактично, проте брак якості виконавців мав своє значення. У грі з ЛНЗ же принципових відмінностей у виконавцях не буде в жодну сторону, тому Минай, вочевидь, спробує набрати три бали.

Минай в минулому сезоні з деякими труднощами зберіг прописку в елітній першості, тому цього разу спробує позбавити себе нервів наприкінці чемпіонату. А що для цього потрібно? Правильно, набирати бали з самого початку.

Що стосується ЛНЗ, то ця амбітна команда пройшла в УПЛ завдяки вдалим виступам у стикових матчах. В обоймі представника Черкас достатньо досвідчених футболістів, тому робити якісь пом'якшення через статус "новачка" в лізі не варто.

В першому турі поточного розіграшу УПЛ команда Олександра Ковпака грала на своєму полі проти Чорноморця та поступилась з рахунком 0:2, пропустивши по голу в кожному з таймів.

Цікаво, що першому турі в складі ЛНЗ дебютувало 6 новачків, які в минулому сезоні грали в різних клубах УПЛ. Але і є Ігор Солдат — захисник Минаю, який в минулому сезоні захищав саме кольори ЛНЗ.

Тренерський штаб Володимира Шарана не зможе розраховувати на голкіпера Бандуру, який отримав червону картку у матчі проти Динамо.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

1-а гостьова гра ЛНЗ в УПЛ.

Минай може здобути 10-ту домашню перемогу в Чемпіонатах України.

Минайці можуть зазнати 40-ї поразки в УПЛ.

Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник, 15-й – Максим Прядун (обидва – ЛНЗ).

Новачок Минаю Ігор Солдат у минулому сезоні виступав саме за ЛНЗ.

В першому турі в складі ЛНЗ дебютувало 6 новачків, які в минулому сезоні грали в різних клубах УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Раніше суперники не зустрічалися в жодних офіційних турнірах.