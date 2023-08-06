Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 5 серпня 2023 року, 20:15.
Фото: УПЛ
06 серпня 2023, 00:45
Олександрія втримала мінімальну перемогу над Металістом 1925.
У прагматичному стилі команда Руслана Ротаня виграла другий м'яч поспіль на старті сезону, не пропускавши при цьому голів у власні ворота.
Огляд матчу:
Олександрія — Металіст 1925 1:0
Гол: Шулянський, 38
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Смирний (Савченко, 73) — Сігеєв, Плакса (Калюжний, 64) — Калітвінцев, Беляєв (Скорко, 88), Шулянський (Авагімян, 64) — Кулаков (Андрейчук, 73).
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Чирук, 86), Габелок, Бичек (Вачіберадзе, 66) — Русин, Сидоров, Юсов (Арі, 61).
Попередження: Кулаков, Сігеєв — Безуглий, Є. Ткачук.