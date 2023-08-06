Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 6 серпня 2023 року, 17:00.
Фото: УПЛ
06 серпня 2023, 19:59
Кривбас камбеком завдав Зорі поразки у другому матчі поспіль.
Команда Юрія Вернидуба поступалася в рахунку з перших хвилин через пенальті, проте у підсумку перевернула результат протистояння на свою користь.
Огляд матчу:
Зоря — Кривбас 1:3
Голи: Антюх, 4 (пен.) — Луньов, 42, Приходько, 57, Дебелко, 90+6
Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дрішлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)
Кривбас: Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебелко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)
Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков
Вилучення: Гулько, 72 (Зоря, друга жовта)
На 89-й хвилині Хомченовський (Кривбас) не реалізував пенальті.