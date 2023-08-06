Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 серпня 2023 року, 16:00.

У рамках товариського матчу в Лондоні, який пройшов на підтримку народу України через російську агресію, донецький Шахтар розгромно поступився Тоттенгему з рахунком 1:5.

Єдиним голом за "гірників" відзначився Кевін Келсі, тоді як головним героєм зустрічі у складі "шпор" став Гаррі Кейн, який оформив покер. Ще один гол на свій рахунок записав Дейн Скарлетт.

У Тотттенгемі повідомили, що товариський матч проти Шахтар відвідали 56 331 вболівальників. Всі зібрані кошти з цієї зустрічі підуть до благодійного фонду Шахтаря Shakhtar Social на підтримку триваючої гуманітарної кризи в Україні через російської збройної агресії.

Тоттенгем - Шахтар 5:1

Голи: Кейн 38 (пенальті), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 — Келсі, 45.

Тоттенгем: Вікаріо — Удогі, Девіс, Ромеро, Емерсон Роял — Гейб'єрг, Сарр (Скіпп 87) — Сон (Соломон 77), Меддісон (Ло Чельсо 77), Кулусевські — Кейн (Скарлетт 80).

Шахтар: Пятов (Різник 17) — Топалов (Педріньо 60), Матвієнко, Козік (Лемкін 46), Гочолейшвілі — Назарина, Бондаренко (Очеретько 60) — Сікан (В'юнник 75), Крськів (Невертон 75), Зубков (Кащук 46) — Келсі (Кастілло 75)

Попередження: Ромеро, Скарлетт, Емерсон Роял — Кастілло.