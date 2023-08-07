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Керманич Дніпра-1 прокоментував виступ команди в грі проти Полісся.

Дніпровський Дніпро-1 відкрив для себе новий сезон української Прем’єр-ліги переможним домашнім матчем проти житомирського Полісся.

Дніпро-1 — Полісся 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Олександр Кучер поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Дуже важка гра для нас вийшла. Перший матч у чемпіонаті був емоційним. Видно, що бажання було багато, але й багато було помилок у простих ситуаціях. Особливо багато помилялися при передачах м’яча.

Звісно, що коли ми вели 1:0, то треба було забити ще один гол і тоді б не було такого нервового завершення й усе відбувалося б у спокійному руслі. Але ж і команда суперників усе це розуміє, тому вони у кінці матчу почали багато грузити вперед, що й принесло їм успіх — спочатку штрафний, а потім і пенальті.

Усе це було через наші помилки. Ми десь у середині обрізалися, хтось підсковзнувся і впав… Але ж треба й розуміти, що проти нас грала дуже гарна команда.

Так, вони тільки вийшли з Першої ліги, але вони добре укомплектувалися, у них хороший тренер, який уміє ставити гру. І сьогодні вони показали не тільки характер, а дуже добре захищалися і шукали свій шанс в нападі, і знайшли його.

Добре, що все закінчилося так. Ми забили дуже потрібний гол — Бабенко вдало влучив, але, як кажуть, щастить сильнішим.

Будемо далі дивитись, хто з форвардів буде краще виглядати. У Третьякова теж було пошкодження й він пропустив багато, і не пройшов з нами повністю збори. Зараз він відновився, але певна річ, що треба набрати функціональні кондиції, тоді буде краще.

Так, є і Гуцуляк, і Ківінда, і Танчик. Є кому зіграти, але треба шукати якийсь оптимальний склад.

Мірошниченко попросив заміну за ходом гри, бо відчув біль у задній поверхні стегна. Зробимо медогляд і подивимося, як він буде себе почивати. У цілому, усі більш-менш у строю, окрім Волинця. Кравець уже завтра буде тренуватися у загальній групі", — розповів український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у закарпатського Миная.