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Півзахисник Полісся прокоментував виступ команди в грі проти Дніпра-1.

У другому турі української Прем’єр-ліги житомирське Полісся в меншості було близьким від того, аби відібрати очки в дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Полісся 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри автор єдиного м’яча "вовків" у цій грі, півзахисник Денис Янаков, поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Враження від гри навіть складно зараз описати словами. Бо з 20 хвилини ми грали в меншості, терпіли, чекали свої моменти і ось в кінці заробили пенальті, забили. І, можливо, десь трошки вже повірили, що матч закінчився.

Абсолютно справедливо сказано, що Дніпро-1 — "срібний" призер минулого чемпіонату. Але ми маємо виходити й не дивитись, хто навпроти нас. Ми маємо грати в ту гру, про яку говорять тренери, і маємо чітко виконувати їхні вказівки.

Коли тренер випускав мене, він сказав, що я виходжу замість нападника, але зміщуюсь на лівий фланг. Потрібно було бігти вперед, адже ми програвали, по суті вже не було що втрачати. Були досить непогані моменти, коли ми вибігали і створювали моменти.

Усе ж, забили м'яч, але не дотерпіли. За це трохи сумно, але ми самі в цьому винні.

Я хочу подякувати нашим вболівальникам, які підтримують нас попри складні часи в країні і що вони не залишаються байдужими до Полісся. Це дуже приємно. Ми граємо для них і заради них", — розповів український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти львівського Руху.