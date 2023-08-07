Україна

Перемоги Руху та ЛНЗ над Ворсклою та Минаєм відповідно дались у знаки.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера за підсумками другого туру чемпіонату України.

Тоді як минулого разу обидві нагороди дістались представникам київського Динамо, Владиславу Ванату та Мірчі Луческу, цього разу маємо певне двовладдя.

Найкращим гравцем туру було визнано нападника Юрія Климчука, який оформив дубль у матчі проти полтавської Ворскли (4:1).

Найкращим тренером визнано наставника черкаського ЛНЗ Олександра Ковпака, команда якого розбила захист закарпатського Минаю.

До складу експертної ради, яка визначала переможців, увійшли: Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Климчук у голосуванні випередив Руслана Бабенка з дніпровського Дніпра-1, тоді як Луческу — Віталія Пономарьова (Рух), Сергія Лавриненка (Верес) та Юрія Вернидуба (Кривбас).