Україна

Про нову дату поєдинку чемпіонату України буде повідомлено додатково.

Поєдинок третьєго туру УПЛ Ліги між київським Динамо та харківським Металістом 1925, що мав відбутися 13 серпня, перенесено на невизначений термін.

Таке рішення було прийняте за взаємною згодою сторін заради того, щоб "біло-сині" мали змогу краще підготуватися до виступів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти грецького Аріса та гідно представити Україну на міжнародній арені.

Про нову дату поєдинку чемпіонату України буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, перша гра єврокубка відбудеться 10 серпня у грецьких Салоніках, матч-відповідь – 17-го числа в румунському Бухаресті.