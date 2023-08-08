Україна

20-річний футболіст продовжить кар'єру у іншій команді.

Олександрія підписала півзахисника Дениса Шостака, повідомив офіційний сайт клубу.

Угода розрахована на три роки — до 31 травня 2026 року.

Денис — вихованець полтавського футболу. Свій спортивний шлях розпочинав в академії полтавської Ворскли. В 15 років потрапив до академії донецького Шахтаря.

Грав за юнацьку та молодіжну команди "гірників". Також виступав за ФК Маріуполь та Ешторіл-Прая (Португалія). Був гравцем молодіжної збірної України U-17.

До переходу в Олександрію, права на гравця належили Шахтарю.