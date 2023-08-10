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Новачок дніпрян прокоментував свій перехід.

Дніпро-1 після продажу Артема Довбика в Жирону доволі швидко знайшов йому заміну у вигляді Олександра Філіппова.

Новачок команди вже встиг поспілкуватись з тренером та оцінив гру свого попередника.

"Я радий бути в цій чудовій команді. Так, вийшло трішки несподівано: з літака майже одразу на тренування, а завтра вже буде дуже важлива для нас гра. З іншого боку, дуже добре, що все швидко так трапилося, адже є шанс вийти та допомогти хлопцям. Буду робити все від себе залежне, щоб якомога швидше влитись до колективу.

Розмова з Кучером? Так, ми трішки поспілкувалися з Олександром Миколайовичем. Він розповів необхідні речі щодо гри та побуту команди. Будемо готуватися та день за днем краще розуміти й хлопців, і тренерські ідеї.

Я — заміна Довбику? Люди хочуть бачити заміну по позиції. Артем дійсно виконав тут дуже важливу й гарну роботу, залишив великий слід у команді та заслужено пішов на підвищення. Я можу лише побажати йому всього найкращого. Я теж нападник, тому зрозуміло, що люди хочуть бачити таку ж працю на тренуваннях, такі ж голи у матчах. Повторюся, буду робити все від себе залежне, щоб це втілилося у життя.

Підготовка на зборах? Все пройшло добре, за що дякую моєму вже попередньому клубу Сент-Трюйден. Мені дали можливість добре провести збори, я грав товариські матчі. Відчуваю себе добре, і, гадаю, що готовий нехай не на сто відсотків, але десь на 70 точно.

Перемкнутися з подій в Україні на гру? Так, це важко. Важко не лише для футболістів, а й для кожної людини. З одного боку, футбол в такий важкий час допомагає якось перемкнутися, але все одно на сто відсотків ти не можеш цього позбутися. В тебе це сидить, це ти знаєш. Але ми маємо своєю грою, відданістю справі давати приклад людям, яким наразі важче, ніж нам", — наводить слова Філіппова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, найближчий матч Дніпра-1, проти Славії, відбудеться 10 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.