Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 10 серпня та розпочнеться о 20:00.

"Срібний" призер попереднього розіграшу української Прем’єр-ліги, дніпровський Дніпро-1, продовжуватиме свої виступи в єврокубковій кампанії спробою дістатись групового етапу Ліги Європи УЄФА.

СЛАВІЯ ПРАГА — ДНІПРО-1

ЧЕТВЕР, 10 СЕРПНЯ, 20:00. СТАДІОН ЕДЕН АРЕНА, ПРАГА (ЧЕХІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ЛОУРЕНС ВІССЕР (ЛОММЕЛ, БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТБ

Якщо спробувати пригадати, то ще минулого року дніпровський Дніпро-1 в своєму дебютному виступів в єврокубковій кваліфікації мав діставатись групового етапу Ліги Європи УЄФА, однак кіпрський АЕК Ларнака став тому на заваді. Тоді це був уже раунд плей-оф, тож невеличкий бонус для переможеного у вигляді місця на груповому етапі Ліги конференцій також припав до душі команді Олександра Кучера — вона все одно мала потім неабиякі складнощі в квартеті, тож ні про що не жалкувала. Окрім того-таки АЕК уже в плей-оф турніру, але це вже трохи інша історія.

Цього разу подібних опцій не буде. Дніпро-1 посів другу сходинку в попередньому розіграші чемпіонату, тож стартував відповідно з другого раунду кваліфікацій, а отже й про "автоматичне" потрапляння до єврокубкової осені в будь-якому її вигляді потрібно було забути. Грецький Панатінаїкос не дав можливості СК розвернутись у відборі до Ліги чемпіонів і те саме, але вже стосовно Ліги Європи, планує зробити й празька Славія.

Суперник на чолі з Їндржихом Трпишовським дійсно вартий уваги, а як інакше можна ставитись до колективу з більш ніж столітньою історією за плечима? Звісно, чемпіонат Чехії наразі перебуває не на провідних позиціях у футбольному світі, але за рівнем інтриги минулий його розіграш навряд чи може комусь поступатись. Ось і своє "срібло" "червоно-білі" здобули в запальній боротьбі проти найбільш принципового супротивника — Спарти, лише за підсумком урахування додаткових показників. До омріяного "золота" залишалось зовсім трохи.

Рейтинг асоціації тим часом дозволив Славії оминути виступи на другому раунді кваліфікації, тож вона заходила до сезон одразу трьома матчами національної першості — фактично втричі більше, аніж устиг на цей час зіграти в УПЛ Дніпро-1. Однак, звичайно, потрібно враховувати в нашому контексті надзвичайні логістичні негаразди. І при цьому команда Кучера знову не відмовляється грати вчасно матчі на внутрішній арені в контексті третього туру, хоча від першої гри проти полтавської Ворскли все ж таки довелось відмовитись. Але там і суперники вочевидь були не проти такої пропозиції.

Отже, Дніпро-1 підходить до надзвичайно складного виклику у вигляді гостьової дуелі проти Спарти на тлі перемоги над житомирськім Полісся (2:1), яку довелось вигризати в компенсований час, та без ключового гравця попереднього сезону — нападника Артема Довбика. Українській бомбардир наразі вивчає іспанську в розташуванні Жирони, тоді як його клуб опинився в тяжкому кадровому становищі вже на початку сезону.

Потрібно було якось вирішувати питання нападника, тож напередодні клуб оголосив про підписання досвідченого форварда Олександра Філіппова, який тепер має відповідати за кількість голів команди в цьому сезоні. Разом із ним до СК перейшов і Богдан Лєднєв із київського Динамо, і це можна було б вважати супертрансфером, якби він був оформлений вчасно, а гравець пройшов підготовку разом із командою до нового сезону. А так — Кучер каже на прес-конференції: "Пихальонок почуває себе зле, тому не тренувався", і всі одразу ховають шанси дніпрян у прийдешній грі.

Чи блефував керманич Дніпра-1, чи ні — дізнаємось під час оголошення стартового складу. Але достеменно відомо, що легко не буде за будь-яких умов. Еден Арена, не дивлячись на зазіхання китайських власників на її назву, усе ще втримує звання однієї з найбільш пристрасних футбольних споруд Європи, тож місцева публіка радо підтримає рідну команду. Та й уболівати в складі Славії є за кого — Ян Боржил, Ондрей Коларж, Томаш Голеш, Якуб Громада, Петр Шевчик, Лукаш Масопуст, Лукаш Провод, Мік ван Бурен, Станіслав Тецл — це все дуже відомі імена у футбольному світі за виступами в складі національної збірної Чехії, тож рівень суперників приблизно стає зрозумілим.

Щодо двох українців у складі колективу Трпишовського, центральних захисників Максима Таловєрова та Тараса Качараби, то їх на єврокубки не заявили, тому приводів для симпатій на адресу Славії саме в цій грі в нас не буде.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Славія Прага: Коларж — Влчек, Голеш, Огбу — Масопуст, Дорлі, Зафейріс, Провод — ван Бурен, Юречка, Лінгр.

Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Піхальонок, Третьяков — Філіппов.

Не зіграють: Дудера, Пех —– Танчик.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше ніколи не перетинались.