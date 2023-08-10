До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
10 серпня 2023, 00:45
Сьогодні, 10 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому Дніпро-1 у гостях зіграє проти празької Славії із Чехії.
Поєдинок між командами пройде на стадіоні Еден Арена у Празі.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 20:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде бельгієць Лоуренс Віссер.
Онлайн-трансляція:
Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Славія – Дніпро-1.