Ліга Європи

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи.

Сьогодні, 10 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому Дніпро-1 у гостях зіграє проти празької Славії із Чехії.

Поєдинок між командами пройде на стадіоні Еден Арена у Празі.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 20:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде бельгієць Лоуренс Віссер.

Онлайн-трансляція:

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Славія – Дніпро-1.