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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та львівський Рух.

Житомирське Полісся та львівський Рух зіграють у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Житомирі.

Юрій Калітвінцев, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (1:2), залучив до стартового складу Бойка до рамки воріт, тоді як Крушинський долучився до трійки в центрі оборони, а Мустафаєв та Назаренко зіграють у півзахисті.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (4:1), використав із перших хвилин Соломона-Отабора ліворуч в атаці.

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Смоляков — Огіря — Назаренко, Мустафаєв, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Шастал, Янаков, Гітченко, Козак, Шаповал, Поспєлов.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк, Климчук, Соломон-Отабор.

Запасні: Паньків, Квасниця, Холод, Слюсар, Довгий, Лях, Таллес, Пастух, Руніч, Плюман, Мисик, Альваренга.



Гра Полісся — Рух почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.