Україна

Півзахисника вже долучили до заявки на гру про Дніпра-1.

Український півзахисник Тимур Кораблін перед початком минулого сезону долучився до криворізького Кривбасу задля дебютних виступів на рівні Прем’єр-ліги.

Однак за цей рік на його рахунку назбиралось тільки 294 хвилин у 11 матчах під орудою Юрія Вернидуба, тож під час поточного трансферного вікна 21-річний вихованець запорізької школи футболу вирішив змінити робочу атмосферу.

Закарпатський Минай радо прийняв гравця до свого складу на умовах трирічної угоди.

І одразу ж колектив Володимира Шарана долучив юнака до заявки на матч третього туру УПЛ проти дніпровського Дніпра-1, що відбудеться 13 серпня, о 13:00.

На рахунку Тимура наразі тільки один гол в "елітній" першості — у ворота харківського Металіста 1925.