Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1.
Богдан Лєднєв, фото СК Дніпро-1
13 серпня 2023, 12:01
Закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1 зіграють у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Минай.
Володимир Шаран, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:3), залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Чуєв та Петько зіграють у лінії захисту, а Панасенко й Рогозинський долучаться до півзахисту. На вістрі гратиме один Єгор Твердохліб.
Олександр Кучер, на тлі поразки від празької Славії (0:3), використав із перших хвилин Каплієнка праворуч у захисті, тоді як Білл, Піхальонок та Лєднєв складатимуть лінію атакувальних півзахисників.
Минай: Бандура — Солдат, Чуєв, Ю. Кравчук, Петько, Нємчанінов — Одарюк, Вітенчук, Панасенко, Рогозинський — Твердохліб.
Запасні: Ольховий, Росул, Дмитрук, Ралюченко, Ременяк, Булеза, Голуб, Гунічев, Гечев, Демиденко, Кораблін.
Запасні: Макс Валеф, Крапивцов, Є. Пасіч, Сваток, Горбунов, Танчик, Пуріта, Бланко, Горін, Когут, Гаджиєв, Ківінда.
Дніпро-1: Кінарейкін — Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Білл, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Гра Минай — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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