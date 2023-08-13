Закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1 зіграють у рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Минай.

Володимир Шаран, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:3), залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Чуєв та Петько зіграють у лінії захисту, а Панасенко й Рогозинський долучаться до півзахисту. На вістрі гратиме один Єгор Твердохліб.

Олександр Кучер, на тлі поразки від празької Славії (0:3), використав із перших хвилин Каплієнка праворуч у захисті, тоді як Білл, Піхальонок та Лєднєв складатимуть лінію атакувальних півзахисників.

Минай: Бандура — Солдат, Чуєв, Ю. Кравчук, Петько, Нємчанінов — Одарюк, Вітенчук, Панасенко, Рогозинський — Твердохліб.

Запасні: Ольховий, Росул, Дмитрук, Ралюченко, Ременяк, Булеза, Голуб, Гунічев, Гечев, Демиденко, Кораблін.

Дніпро-1: Кінарейкін — Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Білл, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.

Запасні: Макс Валеф, Крапивцов, Є. Пасіч, Сваток, Горбунов, Танчик, Пуріта, Бланко, Горін, Когут, Гаджиєв, Ківінда.

Гра Минай — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.