Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та луганська Зоря.
Едуардо Герреро, фото ФК Зоря Луганськ
13 серпня 2023, 13:58
Полтавська Ворскла зіграє проти луганської Зорі на стадіоні ім. А. Бутовського в Полтаві в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.
Віктор Скрипник, після поразки від львівського Руху (1:4), залучив до стартового складу Чеснакова в трійці центральних захисників, тоді як Пердута зіграє на правому фланзі.
Ненад Лалатович, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:3), використав із перших хвилин Турбаєвського до рамки воріт, тоді як Джордан повернеться до пари центральних захисників, а Герреро зіграє на вістрі атаки.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Сантана — Пердута, Павлюк, Скляр, Бацула — Юрченко, Кане — Степанюк.
Запасні: Єрмолов, Домолега, Рамірес, Хрипчук, Тіагуїньйо, Нестеренко, Челядін, Кулаковський, Феліпе, Тузенко.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Токар, Тлумак, Нагнойний, Чурко, Хахльов, Алефіренко, Мічін, Горбач, Бугай.
Зоря: Турбаєвський — Снурніцин, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Кирюханцев, Волошин, Антюх — Герреро.
Гра Ворскла — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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