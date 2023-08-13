Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та луганська Зоря.

Полтавська Ворскла зіграє проти луганської Зорі на стадіоні ім. А. Бутовського в Полтаві в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від львівського Руху (1:4), залучив до стартового складу Чеснакова в трійці центральних захисників, тоді як Пердута зіграє на правому фланзі.

Ненад Лалатович, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:3), використав із перших хвилин Турбаєвського до рамки воріт, тоді як Джордан повернеться до пари центральних захисників, а Герреро зіграє на вістрі атаки.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Сантана — Пердута, Павлюк, Скляр, Бацула — Юрченко, Кане — Степанюк.

Запасні: Єрмолов, Домолега, Рамірес, Хрипчук, Тіагуїньйо, Нестеренко, Челядін, Кулаковський, Феліпе, Тузенко.



Зоря: Турбаєвський — Снурніцин, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Кирюханцев, Волошин, Антюх — Герреро.