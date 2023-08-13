Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 серпня 2023 року, 17:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла приймала на своєму полі луганську Зорю та поступилася з мінімальним відставанням у рахунку.

Незважаючи на те, що команді Віктора Скрипника вдалося зрівняти рахунок на 67-й хвилині, у підсумку Зорі все одно вдалося набрати до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Зоря у 3 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Зоря 1:2

Голи: Феліпе, 67 — Герреро, 4, Джордан, 78



Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупський (Челядін, 46) — Павлюк, Скляр (Феліпе, 65) — Кане, Юрченко, Бацула — Степанюк.



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Снурніцин, Джордан, Вантух — Батагов — Дришлюк, Мишньов (Мичин, 86) — Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефіренко, 63) — Герреро.



Попередження: Скляр, Павлюк, Челядін — Волошин