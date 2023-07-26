Україна

Друга частина анонсу сезону.

Найближчий сезон УПЛ стартує вже у п'ятницю, і наш сайт традиційно готує його анонс. Перша його частина була присвячена аутсайдерам сезону, а в другій ітиметься про міцних середняків. Хто з них проб'ється до Ліги конференцій?

Чорноморець

Минулий сезон: десяте місце

Ключові посилення: Олексій Шевченко (воротар, Шахтар, вільний агент), Олег Білик (воротар, Інгулець, вільний агент), Самсон Ієде (нападник, Горсенс, оренда), Йон Шпорн (центральний півзахисник, Цельє, вільний агент)

Ключові втрати: Данило Алефіренко (нападник, Зоря, повернення оренди), Дмитро Непогодов (воротар, вільний агент), Сергій Політило (центральний півзахисник, вільний агент), Олександр Демченко (центральний півзахисник, Колос, вільний агент), Іван Бобко (атакуючий півзахисник, закінчив кар'єру), Євген Паст (воротар, Верес, вільний агент), Артур Авагімян (лівий вінгер, Олександрія, повернення оренди), Олександр Гладкий (нападник, вільний агент)

Найдорожчі гравці* : Максим Брагару (вінгер, 700 тисяч євро), Володимир Салюк (центральний захисник, 700 тисяч євро), Ілля Путря (правий захисник, 500 тисяч євро), Орест Кузик (вінгер, 500 тисяч євро)

* — тут і далі наводяться дані Transfermarkt.

До дій одеситів на ринку питань дедалі більше.

Літнє міжсезоння ще й близько не закінчилося, а їхнє розташування вже залишили 16 людей. Вище наведено далеко не весь список: дехто прийшов на півроку-рік, нічим не запам'ятався й пішов. І такий трюк клуб провертає постійно: минулого літа його теж залишила та поповнила двозначна кількість гравців, і навіть узимку клуб не обійшовся без активності (Демченко, Авагімян, Алефіренко). Тобто гравці приходять, а за півроку йдуть. Це виглядає простим розпилом грошей — що з урахуванням часів, які зараз переживає Одеса, виглядає навіть не просто злочином, а якоюсь моральною потворністю.

Щодо саме спортивної складової, то все непогано. Клуб зразково-показово проапргейдив воротарську позицію: Білик та Шевченко — явний крок уперед порівняно з Непогодовим та Пастом. Із іншими позиціями все не так райдужно: наприклад, Алефіренко та Авагімян після чудової весни просто повернулися до клубів, яким належали. Посилення легіонерами, звичайно, за визначенням розкіш, але Самсон, наприклад, був успішний лише у другому датському дивізіоні — на вищу лігу в нього вже не вистачало сил.

Зовсім поганими справи у Чорноморця не будуть. Варто пам'ятати, що підсумкове скромне десяте місце за підсумками минулого сезону — наслідок насамперед першого кола, яке одесити закінчили в зоні вильоту. До весни Григорчук поставив добрий пресинг, цікавий командний футбол — і в боротьбу за виживання клуб із величезною ймовірністю не опуститься. До боротьби за єврокубки з такою плинністю кадрів справа теж навряд чи дійде... Але взагалі, найбільше запитань викликають саме дуже каламутні процеси всередині клубу в цей складний час.

Прогноз: 8-е місце.

Колос

Минулий сезон: дев'яте місце

Ключові посилення: Валентин Горох (воротар, Олександрія, 100 тисяч євро), Валерій Бондаренко (центральний захисник, Шахтар, вільний агент), Микита Бурда (центральний захисник, Динамо, вільний агент), Кетелін Кукош (центральний захисник, Зімбру, вільний агент), Андрій Цуріков (лівий захисник, Олександрія, вільний агент), Олександр Демченко (центральний півзахисник, Чорноморець, вільний агент), Дієго Каріока (вінгер, Симгаїт, повернення оренди), Антон Салабай (нападник, Діназ, повернення оренди)

Ключові втрати: Євген Волинець (воротар, Дніпро-1, 400 тисяч євро), Сергій Чоботенко (центральний захисник, Полісся, вільний агент)

Найдорожчі гравці: Сергій Болбат (вінгер, 800 тисяч євро), Андрій Цуріков, Олександр Демченко (обидва – 600)

Дано: команда за забитими голами посіла 12-13 місце в лізі, поступившись за цим показником навіть Металісту, що вилетів. Запитання: ким вона підсилиться у міжсезоння?

Відповідь керівництва Колоса вражає. Поки що весь список гравців, із якими клуб саме уклав контракт у міжсезоння: воротар, три (!) центральні захисники, опорник, а також лівий і правий захисники. І все: тобто Колос після провального сезону в атаці не поповнив буквально жоден атакуючий гравець!

Звичайно, деталі трохи знижують градус божевілля. Насамперед, до Колосу просто повернулися два атакуючі гравці, які були на контракті і минулий сезон провели в оренді. Але Дієго Каріока майже не грав у Сумгаїті, а Салабай і в першій лізі забив два голи за сезон. Це не те що не посилення — не факт, що вони замінять Лисенка, який закінчив кар'єру. Він, звичайно, не забивав, але принаймні на досвіді непогано вимотував захисників. Далеко не факт, що Салабай зможе так само.

Натомість зрозуміло, чому Колос так зміцнює оборону. Волинець був половиною команди, саме його гра дозволяла Колосу колекціонувати матчі на нуль і дуже багато матчів вигравати лише на контратаках. Але все одно незрозуміло, як клуб планує прогресувати взагалі не працюючи над атакою.

Хоча... Щиро кажучи, не факт, що Колос планує саме прогресувати. За часів “зміни варти” (час, коли Дніпра в УПЛ уже не було, а Дніпра-1 ще не було), коли й Олімпік у єврокубки пробивався, Колос зміг там зіграти двічі. Мрію здійснено, а зараз у Прем'єр-лізі багато серйозніших проектів. Імовірно, у цей складний час сім'ю Засух влаштовує сам факт перебування в УПЛ — а такі скромні завдання Колос має вирішувати з великим запасом.

Прогноз: 9-е місце.

Кривбас

Минулий сезон: сьоме місце

Ключові посилення: Олег Кожушко (нападник, Олександрія, вільний агент), Хрвоє Ілич (атакуючий півзахисник, Хапоель Тель-Авів, вільний агент)

Ключові втрати: Ріфет Капіч (центральний півзахисник, Валмієра, 500 тисяч євро), Євген Банада (центральний півзахисник, ЛНЗ, вільний агент), Богдан Сарнавський (воротар, вільний агент), Євген Опанасенко (правий захисник, СК Полтава, вільний агент), Віталій Вернідуб (центральний захисник, закінчив кар'єру)

Найдорожчі гравці: Іван Дібанго (лівий захисник), Тимур Стецьков (лівий захисник), Володимир Якимець (лівий захисник), Данило Безкоровайний (центральний захисник) та Олег Кожушко (усі — 500 тисяч євро)

Поки що головна загадка міжсезоння. Можна легко зрозуміти, чому і завдяки кому Дніпро-1 закуповується гравцями, як може. Ще простіше зрозуміти, чому умовний Металіст вмирає. А ось чому проект президентського клубу став на паузу — це велике питання.

Кривбас не просто не посилюється — Кривбас утрачає важливих гравців. Капіч і Банада — подвійний удар по креативу команди, і нехай Банада й грав мало, без Капіча він якраз міг би розкритися. А без відходу одразу двох атакуючих півзахисників залишаються лише Хомченовський, якому вже 33 й чий клас не варто переоцінювати, і новачок Ілич. Такий рівень довіри Хрвоє? Подивимося, у чемпіонаті Ізраїлю він за минулий сезон набив 2 голи та 6 асистів.

Вернидуб із Опанасенком грали, звичайно, небагато, але на їхні місця взагалі жоден захисник не прийшов. Натомість форвардів так багато, що можна зібрати колекцію: Дебелко, Устименко, Кожушко, Соса — та ще й молоді Гончарук із Хобленком під'їхали в оренду. Те, що у списку найдорожчих гравців Кривбасу три ліві захисники — окремий мем. Напевно, клуб із кимось розлучиться, але це не скасовує факт, що Кривбас підходить до сезону не готовим, незібраним. Десь густо, а десь пусто.

Ми навіть до повномасштабного вторгнення неодноразово чули історії про те, як у клубі N всі рішення приймаються власником M, і без його підпису клуб навіть папір для принтера купити не може, і через зайнятість M іншими, важливішими справами процеси в клубі N гальмуються. Так от, саме тому, що Кривбас — президентський клуб, у воєнний час на Банковій сильно не до нього. Померти йому, звичайно, не дадуть, але не виключено, що потрібне посилення Вернидуб отримає, наприклад, 31 серпня. І це, звісно, сильно заважає в боротьбі за високі місця.

Прогноз: 7-е місце.

Ворскла

Минулий сезон: п'яте місце

Ключові посилення: Данило Єрмолов (воротар, ФК Кремінь, 50 тисяч євро), Тьягу Сантана (центральний захисник, Метрополітано, оренда), Данило Кравчук (вінгер, Інгулець, повернення оренди), Наджиб Якубу (правий захисник, Ільвес, повернення оренди)

Ключові втрати: Василь Кравець (лівий захисник, Дніпро-1, 800 тисяч євро), Таулян Сефері (нападник, Бані Яс, 250 тисяч за оренду), Венсан Тілль (атакуючий півзахисник, Сабаїл, вільний агент), Денис Олійник (вінгер, вільний агент), Сергій Яворський (центральний захисник, вільний агент)

Найдорожчі гравці: Владлен Юрченко (атакуючий півзахисник, 900 тисяч євро), Артем Челядін (опорний півзахисник, 800 тисяч), Ібраїм Кане (лівий півзахисник, 800 тисяч)

“Київський суд заарештував підлеглих мільярдера Костянтина Жеваго, який ховався від правосуддя у Франції”

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Цікавий досвід: стежити за справами футбольного клубу з кримінальної хроніки! Останній рік майбутнє і сьогодення Ворскли нерозривно пов'язане з розвитком справ Костянтина Жеваго — олігарха, який не з'являється в Україні за президента Зеленського. І, напевно, із часів втечі Курченка в УПЛ не було клубу, президент якого так ризикував би втратити все.

При цьому клуб не вмирає. Ворскла у вищій лізі з 1996 року, вона так просто не здасться. Клуб знайшов у собі сили непогано заробити: більше мільйона за двох гравців, одного з яких лише здали в оренду, а інший Василь Кравець — це дуже успішний бізнес. Проте проблеми власника не можуть не відобразитися на його футбольному проекті.

Особлива проблема Ворскли — у тому, що клуб переживає зміну поколінь, і просто “промовчати” трансферне вікно йому складно. Пердута, Яворський, Чеснаков — це практично лінія оборони з легенд, яким вже складно тримати високий рівень. У всякому разі, грати високо, як хоче Скрипник, їм дуже складно — це було видно і протягом минулого сезону.

Яворський команду вже залишив, Чеснаков, навпаки, продовжив контракт — але суть саме в тому, що клуб і розкидатися кадрами зараз не може. Вигнати гравця завжди можна, а хто замість нього? Уже взяли Тьягу Сантану, який навіть на рівні четвертого бразильського дивізіону (!) часто сідав на лаву запасних — це не те посилення, у якому можна бути впевненим.

При цьому клуб таки втратив із відривом найкращого бомбардира. У Сефері минулого сезону 13 голів, при тому, що друге розділили гравці з п'ятьма — складно знайти такого успішного форварда за будь-які гроші, не кажучи про їх відсутність. І це при тому, що клуб і минулого сезону ледве-ледве, в останніх турах і при явному везінні, вирвався на п'яте місце... Загалом, ситуація і близько не катастрофічна, але сезон обіцяє бути складним.

Прогноз: 6-е місце.

Олександрія

Минулий сезон: шосте місце

Ключові посилення: Євген Смирний (центральний півзахисник, Динамо, вільний агент), Олександр Бєляєв (центральний півзахисник, Генчлербірліги, вільний агент), Родіон Плакса (атакуючий півзахисник, Чорноморець, вільний агент), Артур Авагімян (вінгер, Чорноморець, повернення оренди)

Ключові втрати: Денис Мірошниченко (правий захисник, Дніпро-1, 230 тисяч євро), Максим Третьяков (вінгер, Дніпро-1, 400 тисяч євро), Сергій Рибалка (опорний півзахисник, ЛНЗ, вільний агент), Андрій Цуріков (лівий захисник, Колос, вільний агент), Олег Кожушко (форвард , Кривбас, вільний агент), Еміл Мустафаєв (атакуючий півзахисник, Полісся, вільний агент), Валентин Горох (воротар, Колос, 100 тисяч євро)

Найдорожчі гравці: Владислав Калітвинцев (вінгер, 800 тисяч євро), Микита Шевченко (воротар, 700), Владислав Бабогло (центральний захисник, 700), Кирило Ковалець (атакуючий півзахисник, 700), Микола Михайленко (опорний півзахисник, 700)

Про цей клуб насамперед адресую до окремого тексту.

Олександрія — приклад клубу, ситуацію в якому справді дуже промовисто характеризує статистика. За підсумками минулого сезону клуб залишили гравці, які у рейтингу за зіграним часом були №1 (Мірошниченко), №3 (Рибалка), №4 (Третьяков), №5 (Цуріков), №9 (Кожушко) та №10 (Мустафаєв). Вдумайтеся в це: зі складу, який можна, принаймні статистично, вважати оптимальним, зникли шість гравців — причому, звичайно, не найгірші шість. Для Олександрії це просто катастрофа, кінець команди.

Добре, не розкидатимуся гучними словами: будь-які футбольні катастрофи в наш час виглядають дрібницею. У футболі майже будь-який кінець — це початок чогось нового, і Ротаня, видно, і запрошували не під щось амбітне, а під те, що він уміє та любить найбільше: розвиток молоді. Зрештою, давайте пам'ятати: президент ФК Олександрія — та сама людина, що й мер міста Олександрія, і в наш час, напевно, у мерів навіть на спокійній Кіровоградщині є важливіші справи.

Зараз для Олександрії критично важливо, щоб не психанув Ротань. Успіх із молодіжною збірною міг сильно підвищити його акції, зробити претендентом на місце в більш амбітних клубах — аж до Шахтаря, із великою частиною складу якого він уже чудово знайомий. Смирний, Плакса, Бєляєв — три гравці віком не старше 24 років, навколо них можна будувати нову команду, і варіанта краще за Ротаня Олександрія зараз не знайде за всього бажання.

Інша справа, що стеля такій команді дуже невисока.

Прогноз: 10-е місце.

Полісся

Минулий сезон: перемога у першій лізі

Ключові посилення: Бені Макуана (вінгер, Монпельє, 250 тисяч євро), Артем Шабанов (центральний захисник, Віді, вільний агент), Денис Бойко (воротар, Динамо, вільний агент), Чіджоке Аніагбосо (воротар, Джайант Діамантс, вільний агент), Еміл Мустафаєв (атакуючий півзахисник, Олександрія, вільний агент), Мозес Джарджу (центральний захисник, Фортуні, вільний агент), Сергій Чоботенко (центральний захисник, Колос, вільний агент), Микита Кравченко (правий захисник, Динамо, вільний агент), В'ячеслав Танковський, центральний півзахисник, 150 тисяч)

Ключові втрати: див. нижче

Найдорожчі гравці: Пилип Будківський (нападник, 700 тисяч євро), Денис Бойко, Бені Макуана, Сергій Чоботенко, Микита Кравченко (всі – по 600)

Ось і виходить, що першим претендентом на Лігу конференцій виглядає зухвала вискочка. Поки одні розпродають усю команду, інші збираються будувати новий стадіон — при тому, що старий у Житомирі перестав будувати у 2021 році.

Про Полісся теж виходив окремий текст — і після його публікації клуб лише яскравіше продемонстрував свої наміри. Шабанов — просто топ-посилення для нинішньої УПЛ; Танковський не став у нагоді в Дніпрі-1, але міг би посилити команд 10 ліги; Бойко, звичайно, не найстабільніший воротар, але у грі команди, яка допускає обмін атаками, він здатний приносити очки один — і для новачка ліги це також актуально. На трьох африканських новачків, які так обурили міських божевільних, просто потрібно спочатку подивитися, щоб зробити висновки — але показовим є вже той факт, що Полісся здатне купити гравця з вищої ліги Франції.

Сумніви викликає насамперед постать Калітвинцева, але Буткевич має план Б і з цього приводу. Відразу шість гравців Полісся (неосновних, не найзначніших) цього літа перейшли у друголіговий Звягель. Це привід уже офіційно визнати клуб із Житомирської області, скажімо, м'яко, дружнім Поліссю. А тренує Звягель не хто інший, як Юрій Максимов, який раніше працював у Поліссі спортивним директором.

Думаю, якщо у Калітвинцева щось піде не так, його замінить екс-партнер із півзахисту Динамо.

Прогноз: 5-е місце.