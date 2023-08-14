Стали відомі імена найкращих.
Бандура та Пономарьов, фото УПЛ
14 серпня 2023, 23:39
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найкращих футболіста й наставника 3-го туру.
Як повідомляє офіційний сайт організації, відзнаку отримали голкіпер Минаю Олександр Бандура та тренер Руха Віталій Пономарьов.
До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер Миная Олександр Бандура прокоментував нічийний результат своєї команди в матчі проти Дніпра-1.