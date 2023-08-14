Україна

Один з лідерів минайців — про матч з Дніпром-1.

Голкіпер Миная Олександр Бандура прокоментував нічний результат своєї команди в матчі проти Дніпра-1.

"Минай здобув одне очко чи втратив два? Якби до гри сказали чи згідні на нічию, то так, але під час гри, коли у них вилучення, ми відбиваємо пенальті і ще забиваємо гол, то я вважаю, що ми втратили три очки сьогодні. Але не треба гнівити Бога, ми радіємо тому, що маємо одне очко і йдемо далі, готуємось до наступної гри.

Відбитий пенальті? Переглядаємо завжди пенальтистів, можливо десь везіння, десь прочитав трішки.

Який психологічний ефект від нічиєї зі срібним призером? Звичайно буде невеличкий підйом психологічний, ми фізично готові. Просто минулу гру провалили — вона якась нецікава була, взагалі якась не бойова. Зараз одне очко і чудова гра, тим паче у нас наступні суперники Шахтар і Зоря, хороші команди, із якими легше грати ніж із слабшими командами", — сказав Бандура.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Минаєм та Дніпром-1.