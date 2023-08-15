Україна

У вівторок, 15 серпня, відбудуться низка поєдинків кубкового турніру.

У рамках 1/32 фіналу Кубка України пройдуть сім поєдинків, один із яких уже завершився.

Кудрівка та ФСК Маріуполь не зуміли виявити переможця за 120 хвилин гри, після чого справа дійшла до серії пенальті, де сильнішими виявилися маріупольці – 7:6.

Кудрівка — ФСК Маріуполь 2:2 (6:7 по пенальті)

Голи: Кулик, 4, 74 — Пентелейчук, 49, 83 (з пенальті).

Кудрівка (стартовий склад): Крикнін, Руденко, Лещенко, Пластун, Сираш, Сердюк, Скепський (к), Чепурненко, Жикол, Коваль, Кулик.

Запасні: Следзевський, Іващик, Кирин, Щедраков, Коваленко, Лянскоронський, Строчинський, Тетерук, Гармаш.

Маріуполь (стартовий склад): Якубенко, Пуди, Мамросенко, Терєхов, Харжевський, Чернецький, Булгаков (к), Пентелейчук, Тепляков, Петровський, Літюк.

Запасні: Кравцов, Караващенко, Шушко, Махиня, Батальський, Мочевінський, Биковський, Мельниченко, Гошкодеря.