Завершився останній матч 1/32 фіналу Кубку України.
Скала 1911 - Нива Тернопіль, ФК Нива Тернопіль
16 серпня 2023, 18:55
Сьогодні, 16 серпня, відбувся завершальний матч третього попереднього раунду Кубка України.
У заключній грі львівська Скала 1911 обіграла тернопільську Ниву з рахунком 2:1.
Перемогу команді зі Стрия принесли забиті м'ячі у виконанні Володимира Лук'янченка та Романа Николишина. У складі гостей єдиний м’яч забив Олег Хруставка.
Скала 1911 — Нива Тернопіль 2:1
Голи: Лук'янченко, 90, Николишин, 120 — Хруставка, 58.
Нагадаємо, у 1/16 фіналу Кубка України зіграють вісім переможців третього попереднього раунду та вісім клубів УПЛ.