Україна

Завершився останній матч 1/32 фіналу Кубку України.

Сьогодні, 16 серпня, відбувся завершальний матч третього попереднього раунду Кубка України.

У заключній грі львівська Скала 1911 обіграла тернопільську Ниву з рахунком 2:1.

Перемогу команді зі Стрия принесли забиті м'ячі у виконанні Володимира Лук'янченка та Романа Николишина. У складі гостей єдиний м’яч забив Олег Хруставка.

Скала 1911 — Нива Тернопіль 2:1

Голи: Лук'янченко, 90, Николишин, 120 — Хруставка, 58.

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Кубка України зіграють вісім переможців третього попереднього раунду та вісім клубів УПЛ.