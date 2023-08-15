Завершилися матчі 1/32 фіналу Кубка України за 15 серпня 2023 року.
У рамках 1/32 фіналу Кубка України відбулися чергові п'ять поєдинків, за підсумками яких ми дізналися учасників наступного раунду турніру.
Раніше ФСК Маріуполь вийшов до 1/16 фіналу завдяки перемозі над Кудрівкою у серії післяматчевих пенальті, а тепер стали відомі імена ще шести учасників наступної стадії.
Так, Гірник-Спорт переміг Тростянець з рахунком 2:1 та продовжить участь в Кубку України.
Тростянець — Гірник-Спорт 1:2
Голи: Сліпухін, 63 — Нижник, 52, Гора, 90+3
Епіцентр вибив з турніру Прикарпаття та пройшов до 1/16 фіналу.
Прикарпаття — Епіцентр 1:2
Голи: Француз, 88 (пен.) — Гринь, 22, Мороз, 76
Звягель розгромив ЮКСА, впевнено гарантувавши собі місце у наступній стадії Кубка України.
Звягель - ЮКСА 4:0
Голи: Ндукве, 4, Ващишин, 25 (пен.), Фесенко, 27, Волинець, 78
Лівий Берег у київському дербі виявився сильнішим за Локомотив.
Локомотив Київ — Лівий Берег 0:2
Голи: Литовченко, 7, Войцеховський, 70
Інгулець мінімально поступився Вікторії та вилетів із Кубка України.
Інгулець — Вікторія 0:1
Гол: Долінський, 19
Агробізнес, у свою чергу, збіг здолати ФК Миколаїв за підсумками додаткового часу та пробитися до наступної стадії.
ФК Миколаїв — Агробізнес 1:3 (1:1 — основний час)
Голи: Цюпка, 50 — Волков, 8, Равлик, 105, Кузьмін, 120+4
Відзначимо, що останній поєдинок у рамках 1/32 Кубка України між Скалою 1911 та тернопільської Нивою відбудеться завтра, 16 серпня, о 16:00 за київським часом.