Сьогодні, 17 серпня в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2023/2024.
Фото прес-служби УАФ
17 серпня 2023, 13:56
Стали відомі всі пари четвертого попереднього етапу Кубка України, в якому зіграють вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9—16 за рейтингом).
Скала 1911 (Стрий) — Рух (Львів)
Агробізнес (Волочиськ) — Полісся (Житомир)
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) — Верес (Рівне)
Маріуполь (Маріуполь) — Колос (Ковалівка)
Звягель (Звягель) — Оболонь (Київ)
Лівий берег (Київ) — Чорноморець (Одеса)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Металіст 1925 (Харків)
Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)
Базовий день матчів — 23 серпня.
Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.