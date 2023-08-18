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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.

Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся розпочнуть програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олександр Ковпак, після поразки від криворізького Кривбасу (0:2), залучив до стартового складу Насонова та Савіна на фланги захисту, тоді як Олійник та Пасіч зіграють у півзахисті.

Юрій Калітвінцев, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), використав із перших хвилин Шаповала ліворуч у захисті, тоді як Козак долучився до центральної вісі, а дебютант УПЛ Аріелсон очолить атаку.

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець, Бойко, Олійник, Пасіч — Прядун.

Запасні: Самойленко, Вівденко, Гаврильченко, Копил, Нич, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, С. Шестаков.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Шаповал — Назаренко, Мустафаєв, Козак, Макуана — Аріелсон.