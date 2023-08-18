Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.
Аріелсон, фото ФК Полісся
18 серпня 2023, 16:20
Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся розпочнуть програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Центральний у Черкасах.
Олександр Ковпак, після поразки від криворізького Кривбасу (0:2), залучив до стартового складу Насонова та Савіна на фланги захисту, тоді як Олійник та Пасіч зіграють у півзахисті.
Юрій Калітвінцев, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), використав із перших хвилин Шаповала ліворуч у захисті, тоді як Козак долучився до центральної вісі, а дебютант УПЛ Аріелсон очолить атаку.
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець, Бойко, Олійник, Пасіч — Прядун.
Запасні: Самойленко, Вівденко, Гаврильченко, Копил, Нич, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, С. Шестаков.
Запасні: Кудрик, Гітченко, Огіря, Будківський, Янаков, Шастал, Смоляков, Кушніренко, Поспєлов.
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Шаповал — Назаренко, Мустафаєв, Козак, Макуана — Аріелсон.
Гра ЛНЗ — Полісся почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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