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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та полтавська Ворскла.

Рівненський Верес та полтавська Ворскла розпочнуть суботню частину програми четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на рівненському Авангарді.

Сергій Лавриненко, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), залучив до стартового складу Балана праворуч у захисті, тоді як Станіслав Шарай зіграє в опорній зоні.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), використав із перших хвилин Челядніа ліворуч у півзахисті.

Верес: Паст — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай — Блізніченко, Яго, В. Шарай — Марусич.

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Хондак, Кучеренко, Гакман, Кухарук, Гайдучик, Світюха.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядін — Степанюк.