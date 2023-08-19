Рівненський Верес та полтавська Ворскла розпочнуть суботню частину програми четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на рівненському Авангарді.

Сергій Лавриненко, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), залучив до стартового складу Балана праворуч у захисті, тоді як Станіслав Шарай зіграє в опорній зоні.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), використав із перших хвилин Челядніа ліворуч у півзахисті.

Верес: Паст — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай — Блізніченко, Яго, В. Шарай — Марусич.

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Хондак, Кучеренко, Гакман, Кухарук, Гайдучик, Світюха.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко, Челядін — Степанюк.

Запасні: Єрмолов, Рамірес, Хрипчук, Тіагуїньйо, Нестеренко, Кулаковський, Черниш.

Гра Верес — Ворскла почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.