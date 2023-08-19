Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 серпня та розпочнеться о 19:00.

Верес в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Ворсклу.

Верес — Ворскла

Субота, 19 серпня, о 15:00. Стадіон Авангард, Рівне. Головний арбітр – Анастасія Романюк. Пряма трансляція на ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Верес невдало розпочав поточний сезон. У команди Сергія Лавриненка всього лише один бал після трьох матчів. І це при тому, що цей пункт рівняни набрали у матчі проти чинного чемпіона — Шахтаря, тому наразі Верес міг би цілком мати нуль балів.

В першому турі Верес поступився новачку ліги — Поліссю (0:2), потім була та сама нічия з Шахтарем, а в минулому турі команда протистояла Колосу.

Ще в минулому сезоні здавалось, що це цілком рівні команди, проте цього разу ковалівці впевнено перемогли. Верес не зміг втримати Безбородька в першому таймі, а в другій половині гри Оріховський реалізував пенальті.

Що стосується Ворскли, то тут ситуація ще гірша. Полтавці провалились в Лізі конференцій, поступившись грузинській Ділі за підсумком двох зустрічей, а також не показали нічого пристойного в перших матчах цього розіграшу чемпіонату України.

Варто відзначити, що у команди Скрипника лише два зіграних поєдинки. В другому турі полтавці "влетіли" Руху з рахунком 1:4, а вже в третьому — поступились Зорі (1:2).

Все більше тиску відчуває й тренерський штаб, адже від Віктора Скрипника очікували явно кращі результати, ніж зараз є.

Втім, Ворскла все ще може виправити ситуацію, а супротивник — саме такий, з яким це можна робити. Якщо полтавці програють й тут, то в керівництва будуть цілком слушні питання до Віктора Скрипника.

Верес же намагатиметься здобути перемогу в ювілейному 150-му матчі в УПЛ в своїй історії. Зіпсувати таку подію поразкою точно би не хотілось.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

Ворскла може здобути 270-ту перемогу в УПЛ.

150-й матч Вересу в УПЛ.

Верес може здобути 30-ту домашню перемогу в УПЛ.

Безнічийна серія Ворскла триває в УПЛ 9 ігор: 5 перемог та 4 поразки.

Гольовий серіал полтавчан в Чемпіонатах триває 7 ігор – 11 голів.

Верес на своєму полі не знає гіркоти поразки впродовж 4-х ігор УПЛ: по 2 перемоги та нічиї.

25-й гол в УПЛ може забити Руслан Степанюк ,15-й – Володимир Чеснаков (обидва – Ворскла),

Сергій Лавриненко може здобути 10-ту перемогу біля керма різних клубів УПЛ.

Поточна форма:

Історія протистоянь: