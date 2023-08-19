Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та закарпатський Минай.
Бека Вачіберадзе, фото ФК Металіст 1925
19 серпня 2023, 16:11
Харківський Металіст 1925 та закарпатський Минай продовжуватимуть розіграш четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Лівий Берег.
Едмар, після поразки від Олександрії (0:1), залучив до стартового складу Вачіберадзе в центральному трикутнику.
Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти дніпровського Дніпра-1, використав із перших хвилин Дмитрука на правому фланзі, тоді як Вишневський очолить атаку.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Сидоров, Юсов.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Курило, Червак, Арі, Мартинюк, Ременюк, Абдуллаєв, Дмитренко, Кравченко, Чирук.
Запасні: Кемкін, Ольховий, Булеза, Солдат, Гунічев, Кораблін, Одарюк, Гечев, Колесник, Ременяк, Голуб.
Минай: Бандура — Чуєв, Нємчанінов, Ю. Кравчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько, Рогозинський — Панасенко, Твердохліб — Вишневський.
Гра Металіст 1925 — Минай почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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