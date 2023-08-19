Україна

Бразильський форвард поділився своїми думками перед грою із Кривбасом.

Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі прокоментував майбутній матч української Прем'єр-ліги проти Кривбасу.

"Ми зараз сконцентровані на тому, щоб грати вертикально, і саме над цим найбільше працюємо. Щодо мене, то намагатимуся забити якнайбільше голів у наступному матчі.

Я провів гарні збори разом з командою, тому почуваюся дуже добре фізично. Чекаю свого шансу й виконую все, чого вимагає тренер. А загалом усе чудово.

Залишилися гарні спогади про матч з Кривбасом. Хочу повторити той успіх і знову здобути три очки, яких дуже потребує команда", - наводить слова Келсі прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Кривбас — Шахтар відбудеться завтра, 20 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.