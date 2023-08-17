Україна

Півзахисник вже тренується з командою.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся у загальну групу, повідомляє телеграм-канал "гірників".

Через травму Степаненко не грав у цьому сезоні. Минулої кампанії опорник відіграв 36 матчів, забив 3 голи та двічі асистував в усіх турнірах.

Нагадаємо, що наступний матч чемпіонату України підопічні Патріка ван Леувена проведуть 20 серпня на виїзді з Кривбасом.

Додамо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу третього туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.