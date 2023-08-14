Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 серпня 2023 року, 17:00.
Шахтар - Олександрія, фото Шахтар
14 серпня 2023, 20:18
Шахтар в рамках поєдинку третього тура чемпіонату України грав проти Олександрії та здобув перемогу з рахунком 2:1.
Команда Патріка Ван Леувена доволі швидко відкрила рахунок зусиллями Сікана, а згодом Траоре подвоїв перевагу своєї команди.
"Гірники" провели невпевнений другий тайм, проте змогли втримати перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Олександрія у 3 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Шахтар — Олександрія 2:1
Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 — Скорко, 60
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Козік, 74), Матвієнко, Топалов — Очеретько, Назарина, Криськів (Кастілло, 89) — Зубков (Невертон, 82), Траоре (Келсі, 46), Сікан (В’юнник, 46).
Олександрія: Шевченко — Копина (Мартинюк, 81), Бабогло, Логінов, Смирний — Калюжний (Скорко, 46), Ващенко (Погорілий, 81), Плакса (Ковалець, 62) — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський (Джевані, 72).
Попередження: В’юнник, Матвієнко — Копина, Скорко, Калітвінцев