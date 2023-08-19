У заключному матчі суботи команди не змогли виявити переможця.
Фото: УПЛ
19 серпня 2023, 20:59
Завершальний матч дуже спекотної суботи подарував нічию 1:1 у протистоянні Руху та Колосу.
Пропустивши гол від Слюбика на 56-й хвилині, Колос перервав клубну рекордну серію без голів у власні ворота – вона налічує 418 хвилин.
А для львів’ян то 100 пропущений гол у 40-му домашньому матчі в УПЛ.
Рух — Колос 1:1
Голи: Слюбик, 56 — Цуріков, 34.
Рух: Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 46), Соломон-Отабор (Рунич 79), Плюман (Квасниця 62), Дідик, Фернандо (Слюсар 75), Сапуга, Сич, Слюбик, Роман.
Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 67), Цуріков, Оріховський (Мілько 90), Безбородько (Салабай 67), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Болбат 46), Богданов (Велетень 89)
Попередження: Фернандо 67, Сапуга 86, Рунич 90+1 — Бондаренко 59, Бурда 64, Богданов 85
Вилучення: Золотов 83.