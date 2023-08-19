Завершальний матч дуже спекотної суботи подарував нічию 1:1 у протистоянні Руху та Колосу.

Пропустивши гол від Слюбика на 56-й хвилині, Колос перервав клубну рекордну серію без голів у власні ворота – вона налічує 418 хвилин.

А для львів’ян то 100 пропущений гол у 40-му домашньому матчі в УПЛ.

Рух — Колос 1:1
Голи: Слюбик, 56 — Цуріков, 34. 

Рух: Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 46), Соломон-Отабор (Рунич 79), Плюман (Квасниця 62), Дідик, Фернандо (Слюсар 75), Сапуга, Сич, Слюбик, Роман. 

Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 67), Цуріков, Оріховський (Мілько 90), Безбородько (Салабай 67), Лучкевич, Золотов, Мякушко (Болбат 46), Богданов (Велетень 89)

Попередження: Фернандо 67, Сапуга 86, Рунич 90+1 — Бондаренко 59, Бурда 64, Богданов 85

Вилучення: Золотов 83. 