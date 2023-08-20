Україна
20 серпня 2023, 17:00
Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1 та здобула першу перемогу після повернення до УПЛ
Команда Валерія Іващенко впоралась зі здійсненням гольового камбеку за ходом гри.
Дніпро-1 — Оболонь, фото СК Дніпро-1
20 серпня 2023, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Оболонь 1:2
Голи: Піхальонок, 16 (пен.) — Тарануха, 46, Краснопір, 83
Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч (Пуріта, 71), Сваток, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Горін (Когут, 54) — Білл (Танчик, 54), Піхальонок, Лєднєв (Пірес, 79) — Ківінда (Філіппов, 46).
Оболонь: Федорівський — Нагієв (Мединський, 61), Вовкун (Фатеєв, 76), Приймак, Лук’янчук, Осман (Прокопенко, 46) — Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 75) — Суханов (Краснопір, 46), Тарануха.
Попередження: Піхальонок, Сваток — Вовкун