Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 серпня 2023 року, 17:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець здобув перемогу над київським Динамо в результативному матчі.

Команди забили на двох п'ять м'ячів, при цьому "морякам" вдалося вирвати перемогу наприкінці зустрічі завдяки голу Ієде.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Динамо Київ у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Динамо Київ 3:2

Голи: Авагімян, 20, Штогрін, 53, Ієде, 90 — Ярмоленко, 48, Сидорчук, 60



Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Авагімян, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Хадіда (Ієде, 69), Бойчук.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 62), Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 62) — Шапаренко (Шепелєв, 77), Сидорчук (Бражко, 71), Буяльський — Ярмоленко (Беніто, 77), Ванат, Волошин.



Попередження: Путря, Бойчук, Ієде — Сирота, Дячук



На 83-й хвилині був вилучений Олександр Сирота (Динамо Київ) (друге попередження).