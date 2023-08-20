Україна

У чемпіонаті України практично всі команди зіграли по чотири матчі.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги відбулася низка поєдинків:

У п'ятницю, 18 серпня, Полісся обіграло ЛНЗ, а Зоря зіграла внічию з Олександрією.

У суботу Ворскла обіграла Верес, Металіст 1925 — Минай, а Рух та Колос переможця не виявили.

У неділю Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1, Чорноморець впорався з Динамо, а Кривбас та Шахтар зіграли у результативну нічию.

Таким чином, після чотирьох турів (деякі команди зіграли по три матчі), лідером чемпіонату є Рух (10 очок).

На другому рядку розташувалися одеський Чорноморець, а замикає трійку Колос (8 очок).