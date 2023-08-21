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Керманич дав коментар після матчу з Чорноморцем.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу чемпіонату України проти одеського Чорноморця (2:3).

"Найважчими були помилки, яких ми самі припустилися. Вибачте за емоції, я дуже злий зараз після матчу… Важко було переїжджати з Бухареста до Одеси, важко грати через два дні на третій, але це не виправдання – ми мали перемагати сьогодні.

У попередньому матчі ми відіграли 120 хвилин, тож, приміром, Ярмоленку, Сидорчуку було важко продовжувати гру, тим паче за такої спеки. Вони попросили заміну, і гравці, які вийшли на поле, мали додати й мали зробити все заради перемоги. Та помилка, якої припустився Дячук, – це неприпустимо. Наші центральні захисники ще доволі молоді, в них немає достатньо досвіду, і вони не можуть віддавати всі сили на полі, яких від них вимагають команда та я.

У той же час відзначу, що Чорноморець сьогодні зіграв дуже організовано, вони мали цілий тиждень, аби підготуватися до цього поєдинку, на відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, в нас було безліч моментів, як і в другому таймі також домінували на полі. Суперник грав на контратаках, без позиційних атак, і дуже якісно з цим впоралися. Я не впевнений, мені ще потрібно подивитися повтор, але мені здається, що ще міг бути пенальті у ворота Чорноморця".

Про трансфери:

"Ми подивимося, зараз ми ще шукаємо кандидатів на підсилення центру захисту. Я ще маю переговорити з президентом клубу. Наразі ми даємо шанси нашим молодим захисникам, хоча, об’єктивно, їм ще потрібно рік-два для того, щоб вийти на той рівень, який має відповідати Динамо. Нам не дуже пощастило, оскільки ми втратили Попова – це дуже важливий футболіст для Динамо, але в двох матчах ми не могли на нього розраховувати. Подивимося, що буде далі", — наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Чорноморець — Динамо.