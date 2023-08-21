Україна

Вінгер дав свій коментар.

Автор першого забитого м’яча у ворота одеського Чорноморця Андрій Ярмоленко прокоментував виїзний для своєї команди поєдинок, у якому динамівці поступилися з рахунком 2:3.

"Ми очікували, що з Чорноморцем буде складна гра. Розбирали цього суперника, знали, що це хороша команда, що вони грають у комбінаційний футбол. Тож, ми усвідомлювали, що вони гратимуть саме так. Мабуть, нам не вистачило фізичних кондицій, адже у четвер ми грали 120 хвилин з Арісом, плюс переїзди, довга дорога. Через це ми не відновилися належним чином, тому і такий результат.

Звісно, було багато помилок з нашого боку, багато моментів, які ми не реалізували, а коли ти не забиваєш, то пропускаєш. Але нічого страшного. Думаю, це буде для нас уроком. Рухаємося далі, нічого ще не закінчено, чемпіонат довгий. Головне – робити правильні висновки як з перемог, так і з поразок.

Про те, чи залишилися емоції на матч із Чорноморцем:

"Звісно, в емоційному плані це теж нелегко, коли ти проводиш на полі 120 хвилин напруженої, важкої гри, а потім ще серія пенальті. Це непросто фізично і емоційно. Звичайно, важко відновитися, але що ми можемо зробити? Зараз така ситуація, коли нам потрібно терпіти. Вибачаюся перед нашими уболівальниками за цей результат, але це футбол, і поразки теж трапляються. Потрібно з честю їх приймати і йти далі. Повторюся, нічого страшного не сталося, треба піднімати голову і рухатися далі, адже через чотири дні у нас ще одна важлива гра у єврокубках".

Про свій гол:

"Це вже не цікаво, тому що ми програли. Зараз, вважаю, це вже неважливо".

Про помилки в захисті:

"Зараз важко сказати про кожен гол окремо, треба розбирати ті моменти, дивитися, хто помилився. Звичайно, коли ти пропускаєш, це результат помилок. Думаю, тренерський штаб проаналізує ситуації, у яких ми пропустили, та вкаже нам на недоліки. У наступних матчах ми маємо грати краще в обороні, але це стосується не лише захисників, а усіх гравців команди на футбольному полі, адже ми багато пропускаємо, і нам потрібно сконцентруватися на саме командній грі у захисті", — наводить слова Ярмоленко офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Чорноморець — Динамо.