Україна

Коментар тренера після перемоги в Одесі.

Керманич Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Динамо в матчі УПЛ (3:2).

"Нічого не згадуємо, ніякі перемоги, бо сьогодні це, як на мене, знакова подія. Ми просто всі щасливі, дуже багато людей також щасливі. Ця перемога для всіх тих людей, які живуть Чорноморцем, вони живуть футбольним життям нашого міста, і я просто щасливий, що нам вдалося подарувати людям справді щастя, інакше це не можна навіть формулювати.

Я вважаю, що ми сьогодні... Як таке слово підібрати... Ми не кидалися в якісь крайнощі, а просто тримали свою лінію. І ви не уявляєте, яка це важлива річ. Ми здебільшого грали, це все зрозуміло, але ми граємо з топклубом, контролюючи м'яч. Це дорогого варте.

Як команда загалом... І характер, і психологія, філософія футболістів. Мені це дуже сподобалося. Не те слово сподобалося, це дуже. Помилки були сьогодні у багатьох футболістів, але про них був би зараз гріх говорити. Вони сьогодні герої, красені, просто молодці. А Ієде забив гол, це найдорожче, що є у футболі.

Йому за такий вирішальний гол можна пробачити 10 помилок, але це мені зараз так здається, можливо, в іншій ситуації стільки ми не вибачимо. Ми його спеціально залишили, вирішуючи свої стратегічні цілі", – сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТВ.

На Football.ua доступний огляд матчу Чорноморець — Динамо.