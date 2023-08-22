Україна

У керманича сумніви, що харківська команда забила чистий гол.

У четвертому турі УПЛ між собою грали Металіст 1925 та Минай (1:0).

Ключовий епізод стався на 70-й хвилині гри: Русин приклався з дальньої відстані на правому фланзі, Бандура відбив перед собою, але миттєво накрив добивання від Сидорова, проте не зміг проконтролювати відскок під порожні ворота для Дмитренка. Той тільки-но встиг з’явитись на полі, тож від подарунка долі не відмовився.

Відео епізоду:

На думку головного тренера Миная Володимира Шарана, у моменті з голом був офсайд:

"Але для здобуття результату потрібно було зробити вирішальний удар, який ми, на превеликий жаль, не здійснили. А моменти для цього були дуже хороші. Ще й пропустили гол з чистого положення поза грою.

Після цього було важко вже відігратись, хоча нагоди ще були. Так що це груба помилка асистента головного арбітра. Дмитренко, який завершив атаку, знаходився поза грою. Шкода, що не на всіх матчах працює система VAR. VAR працює на поєдинках, у яких господарям поля доводиться платити чималенькі кошти. Проте система дійсно допомагає. А її відсутність впливає на результат", — наводить слова Шарана офіційний сайт Миная.

Зазначимо, що потенційний офсайд зображений на скріншоті нижче. На даному ракурсі важко розібратися, чи було поза грою чи ні, а що ви думаєте?

На Football.ua також доступний огляд матчу Металіст 1925 — Минай.