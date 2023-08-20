Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 серпня 2023 року, 17:00.
Металіст 1925 — Минай, ФК Металіст 1925
20 серпня 2023, 08:20
У поєдинку четвертого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 мінімально обіграв закарпатський Минай (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли у складі харків'ян результативним ударом відзначився Дмитренко.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Минай у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Металіст 1925 — Минай 1:0
Гол: Дмитренко, 70.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Кравченко, 89), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 89) — Русин (Чирук, 80), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 68).
Минай: Бандура — Чуєв, Нємчанінов (Колесник, 82), Ю. Кравчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Ралюченко, 75), Рогозинський (Булеза, 46) — Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82), Твердохліб — Вишневський.
Попередження: А. Ткачук, Жичиков — Вишневський.