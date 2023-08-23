Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації 1/16 фіналу Кубка України-2023/24 між ЛНЗ та Вікторією, який розпочнеться 23 серпня о 16:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України зіграють черкаський ЛНЗ та сумська Вікторія.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Центральний у Черкасах та відбудеться у середу, 23 серпня. Початок матчу — о 16:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЛНЗ ЧЕРКАСИ — ВІКТОРІЯ

Нагадаємо, що нещодавно черкаський ЛНЗ поступився житомирському Поліссю.